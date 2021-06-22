В России за пять месяцев жертвами преступлений стали почти 10 тыс. человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Почти 10 тыс. человек погибли в результате преступлений в России за пять месяцев текущего года, пострадали более 14 тыс. человек. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности в стране, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибло 9,9 тыс. человек, здоровью 14,2 тыс. человек причинен тяжкий вред", - говорится в материалах.

В МВД добавили, что удельный вес тяжких и особо тяжких зарегистрированных преступлений вырос с 27,8% в январе - мае прошлого года до 29,5%.

Всего в РФ с начала года зарегистрировано почти 845 тыс. преступлений, что на 1,6% больше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 44 регионах России, снижение - в 41.