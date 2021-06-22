Акция ко Дню памяти и скорби прошла в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов принял участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ровно в 21:00 понедельника (04:00 мск 22 июня) дипломаты и сотрудники аппарата военного атташата РФ, представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в США и ученики школы при посольстве России зажгли свечи в сиреневом "Саду памяти", разбитом на территории российского диппредставительства.

Участники почтили минутой молчания память павших на полях сражений, тружеников тыла, погибших в нацистских концлагерях и на оккупированных территориях, блокадников. В центре сада свечами было выложено "80 помним". Вокруг установили стенды с репродукциями фотохроники, запечатлевшей основные операции войны, рядом на экране демонстрировались архивные кадры тех лет.

Нынешняя церемония - одно из первых публичных мероприятий Антонова после возвращения из Москвы, где он находился для консультаций о состоянии российско-американских отношений. По итогам переговоров в Женеве 16 июня президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена было решено вернуть послов. Глава диппредставительства РФ входил в состав российской делегации на саммите.

Ученики школы зачитали стихотворения, посвященные войне. Мемориальная акция "Свеча памяти" проводится в Вашингтоне в пятый раз. В 2019 году мероприятие прошло у Мемориала Второй мировой войны в самом центре Вашингтона, собравшиеся тогда участники мероприятия возложили венок к барельефу "Дух Эльбы". В этом году, как и в прошлом, пришлось ограничить формат из-за пандемии коронавируса.