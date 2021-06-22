В столице Тувы отменили режим ЧС, введенный в мае из-за паводка

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в конце мая в Кызыле из-за паводка, отменен. Об этом во вторник говорится в сообщении республиканского МЧС.

"Снят режим функционирования ЧС на территории городского округа г. Кызыл постановлением мэрии", - говорится в сообщении.

В понедельник уровень воды в реке Большой Енисей составил 515 см при критическом уровне в 590 см. Уровень Малого Енисея - 395 см при критическом 435 см. По данным городской администрации, решено оставить до полной стабилизации паводковой обстановки режим "Повышенной готовности".

Режим ЧС в Кызыле был введен 29 мая. Из-за превышения критических уровней в реках Большой и Малый Енисей были подтоплены несколько дачных поселков.