На Дальнем Востоке отмечают 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

ТАСС, 22 июня. Мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проводятся во вторник на Дальнем Востоке. В День памяти и скорби жители и гости городов возлагают цветы к мемориалам, проводят концерты и фотовыставки, посвященные павшим на полях сражений, труженикам тыла, погибшим в нацистских концлагерях и на оккупированных территориях, блокадникам.

В 10:00 (02:00 мск) в Южно-Сахалинске у мемориального комплекса на площади Славы состоялась церемония возложения цветов и гирлянды. В музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" организуют акцию "На рассвете...", для гостей прозвучат произведения военных лет в исполнении ансамбля современной народной песни "Русский терем". На аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе состоится перфоманс "Театр - фронту", а вечером на парковке исторического парка "Россия - Моя история" зажгут 10 тыс. свечей в виде большой огненной картины.

В Петропавловске-Камчатском в завершение международной акции "Сад памяти" на Дальнем Востоке горожане высадили 80 кустов сирени. Затем хор из профессиональных артистов и людей, не причастных к искусству, исполнил песню "Аист на крыше". Вечером для горожан состоится концерт песен военной и патриотической тематики, а в парке Победы пройдет минута молчания.

На центральной площади Анадыря состоится концерт "И все-таки мы победили". В программе памятного мероприятия реквием, акция "Свеча памяти" и исполнение литературно-музыкальной композиция на стихи Роберта Рождественского. Артисты от лица людей, живших в 1941 году, призовут потомков вечно помнить "четыре взорвавшихся года" и представят хореографическую композицию "Скорбь". В завершение вечера состоится церемония возложения цветов и свечей к мемориалу "Чукотка - фронту".

Жители Бурятии в 17:15 (12:15 мск) присоединятся к общероссийской минуте молчания. "Участники акции - предприятия, торговые центры, магазины, местные телеканалы и радио", - уточнили в мэрии Улан-Удэ. Заместитель мэра Улан-Удэ Светлана Трифонова отметила, что общая минута молчания - это напоминание миру о несгибаемом мужестве многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу.

На пирсе Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке вечером торжественно откроют памятник-символ "Юному моряку". В 1942 году был подписан приказ наркома морского флота СССР Петра Ширшова "О введении на судах ученичества из числа подростков в возрасте 14 лет", а также введен институт воспитанников - юнг, разрешивший принимать на флот ребят с 12 лет. В море юнги несли вахты наравне со взрослыми. Памятник будет напоминать приезжающим в "Океан" школьникам о том, что Тихоокеанский флот России участвовал в сражениях за мир.

День памяти и скорби

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.