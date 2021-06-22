Пожилых и беременных перевели на дистанционную работу в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края со вторника перевели на дистанционный режим работы беременных и пожилых из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

В регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если в середине мая отмечалось около 30 новых случаев в сутки, то сейчас - порядка 100.

"По рекомендации оперштаба по противодействию распространению COVID-19 мною подписано постановление о дополнительных ограничительных мерах. Беременные женщины и работники 65+ переводятся на дистанционный режим", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Исключение можно делать для руководителей и сотрудников, нахождение которых на рабочем месте критически важно для функционирования предприятий и организаций. Кроме того, могут работать в обычном режиме и те, кто прошел вакцинацию.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 54 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерло, согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, 456 человек.

В Охотском районе на карантин по-прежнему закрыты два поселка - Вострецово и Новое Устье. Начиная с 26 мая там заболели коронавирусом 228 человек. Еще один очаг COVID-19 зафиксирован в Ульчском районе. В поселке Де-Кастри с 15 июня с признаками ОРВИ к врачам обратились 58 человек, у 41 тест дал положительный результат на коронавирус.