Опрос: 79% бизнесменов считают, что спорт положительно влияет на работу сотрудников

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Занятия спортом положительно влияют на эффективность работы сотрудников, считают 79% предпринимателей. Об этом говорят результаты опроса собственников и руководителей бизнеса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Онлайн-опрос предприятий микро- и малого бизнеса проводился в апреле 2021 года. Удалось опросить 500 представителей основных отраслей экономики. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

"По мнению большинства предпринимателей, регулярно спортом занимаются до 40% сотрудников компаний. 42% собственников и руководителей бизнеса сообщили, что поддерживают занятия спортом среди своих сотрудников", - отмечается в материалах исследования, которые есть в распоряжении ТАСС.

В список самых распространенных форм поддержки вошли полная либо частичная оплата тренера или абонемента в фитнес-клуб в рамках соцпакета (13%), информирование коллектива о спортивных достижениях сотрудников через корпоративные каналы (13%), организация участия сотрудников в соревнованиях (11%). Реже опрошенные работодатели оплачивают сотрудникам билеты на массовые спортивно-развлекательные мероприятия (9%), приглашают вступить в корпоративные спортивные команды (7%).

Большинство опрошенных - 48% - считают, что при полной или частичной оплате спортивной активности со стороны работодателя сотрудники, вероятнее всего, будут заниматься фитнесом, 38% респондентов полагают, что работники заинтересуются командными видами спорта, 34% заявили, что подчиненные выберут плавание. Реже работники будут заниматься легкой атлетикой (мнение 24% опрошенных), йогой (12%), настольным теннисом (9%) и другими видами спорта. В числе самых распространенных спортивных приложений, об использовании которых предпринимателям рассказывали сотрудники, оказались Strava, Garmin и Nike.

Предприниматели назвали преимущества для бизнеса, к которым приведут занятия сотрудников спортом. Среди самых популярных ответов - сплочение коллектива и развитие навыков командной работы (82%), рост производительности труда (73%), повышение привлекательности компании как работодателя (73%).

Как государство может помочь бизнесу

Отвечая на вопрос, что могло бы сделать государство для мотивации бизнеса к развитию корпоративного спорта и повышению вовлеченности сотрудников в занятия спортом, 27% респондентов отметили важность субсидий, финансовой поддержки, 21% - снижение налогов. Среди других мер опрошенные назвали строительство доступных спортплощадок (14%), поощрение роста мотивации жителей (12%).

По словам директора направления исследований в сферах туризма и спорта Аналитического центра НАФИ Ирины Иванковой, работодатель - один из самых эффективных каналов популяризации спорта среди населения. "Поэтому государству крайне важно обеспечить условия, в которых работодателю будет интересно включать спорт в социальный пакет сотрудника. Тем более, многие работодатели и сейчас поддерживают своих сотрудников при занятии спортом, применяют в своих соцпакетах различные спортивные программы для удержания сотрудников и поддержания высокого уровня их лояльности", - приводится в исследовании комментарий Иванковой.