Вспышку коронавируса зафиксировали в крупном рыболовецком селе на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Усть-Большерецке на Камчатке, в котором проживают около 1 700 человек. С четверга прошлой недели там заразились 62 человека, в том числе четыре ребенка, сообщается на сайте краевого правительства.

"С четверга в селе выявлены 62 человека с диагнозом новая коронавирусная инфекция, 16 доставлены для лечения в моногоспитали, развернутые в Петропавловске-Камчатском. 46 человек, среди которых четверо детей до 18 лет, находятся на амбулаторном лечении. Их состояние оценивается как легкой степени заболевания", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой.

В краевом правительстве ТАСС пояснили, что такое высокое количество заразившихся не фиксировалось в селе с осени прошлого года. Последняя вспышка инфекции была зафиксирована в населенном пункте в сентябре - тогда за неделю заразились 28 человек.

Усть-Большерецк - районный центр Усть-Большерецкого муниципального района, в котором расположены несколько крупных рыболовецких предприятий.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 14 тыс. пациентов выздоровели, 238 умерли. Прививку первым компонентом вакцины в регионе сделали около 37 тыс. человек.