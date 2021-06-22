Эксперт: с точки зрения демографии, последствия Великой Отечественной войны не преодолены

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Демографическое эхо Великой Отечественной войны в виде снижения численности молодого трудоспособного населения еще долго будет сказываться на экономике РФ. Согласно данным последней демографической пирамиды, на 1 января 2020 года число 20-летних россиян было почти вдвое меньше, чем 35-летних, сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Впервые появление огромных диспропорций между разными поколениями населения страны было отмечено по результатам переписи населения 1959 года. Она показала, что 40-летних жителей РСФСР было почти вдвое меньше, чем 30-летних. При этом подобные "провалы" в численности населения, связанные с войной, повторяются в разных поколениях каждые 25-30 лет, отмечают эксперты.

"Очевидно, сегодня мы получили третий отголосок войны - очередное заметное снижение числа 20-летних россиян. Подобные демографические ямы могут повторяться циклами еще не одно десятилетие. Такие провалы сильно влияют не только на рождаемость, но и на динамику старения россиян. В составе трудоспособного населения в настоящее время преобладает более старшее поколение - рожденные в конце 1960-х - начале 1970-х годов - и люди средних возрастов, рожденные в 1980-х годах. И довольно мало молодого трудоспособного населения. Для экономики это не очень позитивный момент, ведь в эпоху быстро меняющихся технологий нужны более молодые и энергичные кадры", - прокомментировала результаты исследования заведующая научной лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Снижение рождаемости и волнообразная структура населения в результате приводят к временному повышению нагрузки на трудоспособное население и "дефициту внуков". Так, на двух-трех бабушек и дедушек приходится один внук, в то время как соотношение должно быть равномерным, отмечает Егорова. "В настоящее время в более старших возрастах - 70-80 лет - находятся люди послевоенных годов рождения, и их довольно много. На смену им идет поколение 1960-х годов - малочисленное, которое сменит вновь многочисленное поколение, что очень важно учитывать при анализе и прогнозах развития пенсионной системы", - заключила она.

Перспективу изменения ситуации в ближайшие десять лет позволит точнее увидеть предстоящая Всероссийская перепись населения. Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос об ее переносе на октябрь 2021 года. Как отмечали в Росстате, ведомство готово провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября, проект постановления правительства будет внесен Минэкономразвития в ближайшее время.