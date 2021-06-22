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Закупаемую для СМП технику смогут использовать для тушения лесных пожаров

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, соответствующая договоренность ранее была достигнута с главой МЧС Евгением Зиничевым

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Авиацию, которая закупается для нужд МЧС России для работы в зоне Северного морского пути, смогут использовать и для тушения лесных пожаров на северных территориях. Об этом сообщила журналистам во вторник вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

"Параллельно с созданием в 2021 году центра "Север" (межрегиональный лесопожарный центр) еще дополнительно закупаем технику для нужд МЧС для "прикрытия" Северного морского пути - это вертолеты и самолеты в Арктическом исполнении. Мы договаривались с Евгением Николаевичем Зиничевым (глава МЧС РФ), что часть техники будет двойного назначения. Мы сможем, в том числе техникой МЧС, тушить лесные пожары в северных широтах, если таковые будут", - сообщила Абрамченко.

Северный морской путь проходит по морям Северного Ледовитого океана и обслуживает порты Арктики и речных портов Сибири.

Вице-премьер Абрамченко находится в Красноярском крае 21-22 июня. Она провела совещания, связанные с реализацией федерального проекта "Чистый воздух". Во вторник вице-премьер также обсудит вопросы развития глубокой переработки древесины в крае.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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