В Москве еще две поликлиники перешли на ведение электронных медкарт

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Еще две детские поликлиники в Москве присоединились к пилотному проекту по полному переходу на электронные медкарты. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несмотря на пандемию, мы продолжаем реализацию крупнейших городских проектов, в том числе по цифровизации здравоохранения. Еще две детские поликлиники с сегодняшнего дня приступают к ведению исключительно электронных медицинских карт. Это детские поликлиники № 30 и № 52. Ранее от бумажных карт отказались в детских поликлиниках № 110 и № 122", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве уже четыре медучреждения работают с медкартами пациентов исключительно в цифровом виде. Как показывает "пилот", благодаря отказу от бумажного ведения медкарт у врачей появилось больше времени на осмотр пациентов. Для пациентов электронная медкарта удобна тем, что все медицинские сведения будут всегда под рукой. Власти планируют, что все столичные детские поликлиники с 1 января 2022 года полностью перейдут на электронные медицинские карты.

Полноценный переход на электронное ведение медицинских карт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой будет собрана вся информация о его здоровье. На практике это означает обеспечение преемственности всех этапов амбулаторного и стационарного лечения, обмен информацией по анамнезу пациента между врачами разных специализаций и медучреждений станет намного проще. Достоверная информация по выполненной диагностике и заключениям других специалистов поможет при постановке диагноза и назначении терапии.

"По желанию пациента или его законного представителя медкарту могут вести и на бумажном носителе.

Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Для этого пользователь должен иметь полис ОМС, прикрепленный к московской детской поликлинике, и быть старше 15 лет. Также родители могут подать заявку на доступ к электронной медкарте ребенка", - добавила Ракова.

Переход на ведение медицинских документов в электронном виде осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 7 сентября 2020 года № 947н.

Внедрение проекта по электронному ведению медицинских карт стало возможно благодаря созданию единой цифровой платформы столичного здравоохранения, которая развивается совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий.