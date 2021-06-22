Руководители Приднестровья приняли участие в акции "Свеча памяти"

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Руководители Приднестровья вместе с местными жителями в 04:00 во вторник приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ранним утром к Вечному огню на Мемориале славы в Тирасполе пришел президент республики Вадим Красносельский, члены регионального правительства, представители Оперативной группы российских войск в Приднестровье и духовенства.

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"Эта дата навсегда разделила мировую историю, а также историю каждой семьи на до и после. Десятки миллионов жертв, нерожденных детей... Сейчас было названо 27 млн погибших советских граждан, но историки говорят, что точную цифру назвать нельзя. Громадная трагедия", - сказал Красносельский.

В своем выступлении он призвал уважать историю и не пытаться интерпретировать события, какими бы они ни были - героическими либо трагическими. "Не надо спорить, надо уважать историю, уважать вклад советского народа и не стесняться этого. А мы наблюдаем стеснение, которое выражается в попытках замолчать подвиг советского народа, и это приводит к трагедии. Трагедия в том, что поднимают головы нацизм и фашизм", - отметил лидер Приднестровья.

Как отметили выступавшие на мероприятии, территорию Приднестровья фашисты начали бомбить в 05:00 22 июня. В первые дни войны началась мобилизация. В ряды Красной армии были зачислены 17 тыс. местных жителей. Приднестровцы участвовали в Сталинградской, Киевской, Ясско-Кишиневской операциях, битве за Берлин. Почти 4 тыс. из них не вернулись с фронта, 11 человек получили звание Героя Советского Союза. Город Тирасполь был отмечен орденом Отечественной войны I степени.

По разным оценкам, в рядах Красной армии сражались свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии, 19 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. За годы оккупации в Молдавии погибли более 100 тыс. мирных жителей. Более 86 тыс. молдавских солдат не вернулись с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали свои жизни за освобождение республики.

Памятные мероприятия проходят в этот день во многих городах Молдавии. Они начались ранним утром, когда на мемориалах воинской славы и рядом с памятниками были зажжены свечи.