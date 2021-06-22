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Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился

За время пандемии в республике выявили свыше 21 тыс. случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 22 июня. Врио главы Мордовии Артем Здунов привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

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"Сегодня привился "Спутником V". Чувствую себя хорошо. Коронавирусом я переболел, есть антитела. Но прививка необходима независимо от уровня титров. Все, кто еще не вакцинировался, - самое время это сделать. Так мы заботимся о себе, о людях, которые рядом с нами, о медицинских работниках, массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье нашим близким", - цитирует пресс-служба Здунова.

За период пандемии в республике зафиксировали более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. человек выздоровели. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.

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РоссияМордовияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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