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Пандемия COVID-19

В Свердловской области развернули около тысячи коек для больных коронавирусом

Решение приняли в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Минздрав Свердловской области дополнительно развернул около тысячи мест для больных коронавирусом и пневмониями. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе региона.

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"Областной Минздрав дополнительно развернул в больницах 954 места для больных COVID-19 и пневмониями. Это сделано для обеспечения доступной медицинской помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, а также в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении.

Дополнительные койки развернули в Госпитале ветеранов войн, детской горбольнице № 8 Екатеринбурга, больницах Каменска-Уральского, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды и Ирбита. Плановая медицинская помощь сохраняется, маршрутизация пациентов указанных больниц меняется, о чем каждого информируют индивидуально.

В Свердловской области "ковидные" госпитали организованы в 27 медицинских организациях. В регионе имеется резерв коечного фонда, диагностического и реанимационного оборудования, лекарственных средств.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции - 91 933. Число выписанных достигло 85 709, общее число случаев смерти - 3 692.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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