Более 60% россиян ежегодно сталкиваются с симптомами аллергии

МОСКВА, 22 июня./ТАСС/. Более 60% опрошенных россиян сталкиваются с симптомами аллергии каждый год, сообщили в Rambler&Co.

"Опрос показал, что у большинства населения есть аллергия: на цветение - 20%, на другие аллергены - 20%, страдают от характерных симптомов, но не знают, чем они вызваны, почти четверть россиян (24%). Лишь 36% счастливчиков не затронула эта проблема", - следует из пресс-релиза компании.

Отмечается, что у трети аллергиков симптомы проявляются в мае. 28% опрошенных назвали самым тяжелым месяцем июнь, 10% - август. Легче всего россиянам дышится в апреле (9%), сентябре (8%), июле (7%) и марте (5%). Самые распространенные симптомы аллергии в России - это насморк, чихание и зуд в носу - они наблюдаются более чем у половины респондентов (52%). У четверти слезятся и чешутся глаза, 13% ощущают дискомфорт в горле, 7% фиксируют нарушения сна, 3% чувствуют слабость.

Добавляется, что от аллергии большинство спасаются медикаметнозно - 62% принимают антигистаминные и другие лекарства. Народные средства предпочитают 14% опрошенных, прячутся дома и реже выходят гулять - 13%. Кроме того, 4% аллергиков носят на улице очки с защитной маской, столько же - уезжают из города на период обострения, 3% выбирают самоизоляцию дома с закрытыми окнами.

Около трети (30%) населения ежемесячно отдают из своего бюджета до 500 рублей, чтобы бороться с симптомами аллергии. Отмечается, что 24% "не тратят ни рубля и переносят обострения своими силами". У 21% на лечение уходит от 500 до 1 тыс. рублей, у 12% от одной до 2 тыс. рублей, 6% - от двух до 5 тыс., 7% - более 5 тыс. рублей.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 17 по 21 июня. Охват составил 498 059 пользователей, из которых 40% мужчин и 60% женщин.