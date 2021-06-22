В Крыму за сутки зафиксировали свыше 200 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Двести один случай инфицирования новым коронавирусом выявили за сутки в Крыму, сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За 21 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Лабораториями обследовано 2 200 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, выздоровевших за весь период - 42 318 человек", - добавил глава Крыма.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. На лечении находятся свыше 2 тыс. пациентов.