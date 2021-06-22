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Пандемия COVID-19

В Крыму за сутки зафиксировали свыше 200 случаев заражения коронавирусом

Всего на коронавирус проверили 2 200 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Двести один случай инфицирования новым коронавирусом выявили за сутки в Крыму, сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

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"За 21 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Лабораториями обследовано 2 200 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, выздоровевших за весь период - 42 318 человек", - добавил глава Крыма.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. На лечении находятся свыше 2 тыс. пациентов.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
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