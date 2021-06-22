В Приангарье из-за ухудшения эпидситуации возобновили работу амбулаторные ковидные центры

ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Амбулаторные ковидные центры, которые начали закрывать в апреле, возобновили работу в Иркутской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков на совещании в законодательном собрании.

В ноябре 2020 года в Иркутской области на базе 12 медицинских учреждений создали амбулаторные ковидные центры для отдельного приема пациентов с коронавирусом. В апреле их начали закрывать, так как на тот момент наблюдали стабилизацию эпидситуации.

"Восстановлена работа амбулаторных ковидных центров. Они активно работают в течение дня", - сказал Сандаков.

Он сообщил, что в ковидных госпиталях развернуто 3 983 койки, свободный коечный фонд составляет 18,6%. В связи с ростом заболеваемости усилили диспетчерскую службу скорой помощи, увеличили количество ковидных бригад, усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях области. Временно приостановили оказание плановой медпомощи взрослому населению, проведение профосмотров и диспансеризации.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 22 июня подтвердили 72 619 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 153 человека, ежедневно этот показатель растет. За время пандемии в регионе выздоровели 69 949 пациентов, умер 2 721.

В Приангарье наблюдается рост темпов вакцинации. Ежедневно прививают по 5-6 тыс. человек. Всего на 22 июня привито 13,6% от общего населения - 322 231 человек, при этом оба этапа вакцинации прошли 253 402.