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В Екатеринбурге могут ввести обязательную вакцинацию врачей и учителей

Решение вынесет Роспотребнадзор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о возможности принятия решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер, в частности врачей и учителей. Такое постановление может быть подписано уже во вторник, сообщил глава города на заседании гордумы.

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"Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации, эти решения выносит Роспотребнадзор. Мы вчера на нашем городском штабе эти вопросы рассматривали. Для отдельных категорий населения - врачей, учителей в преддверии нового учебного года - вакцинация будет являться обязательной. С большой долей вероятности, по решению губернатора и оперативного штаба, будет введено ограничение на посещение массовых мероприятий", - сказал он.

Глава города отметил, что темпы иммунизации в городе растут, вакцины достаточно. На этой неделе будет поставлено еще 30 тыс. доз на всю Свердловскую область, Екатеринбург будет обеспечен в приоритетном порядке, добавил Орлов.

21 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что крупнейший музыкальный фестиваль на Урале Ural Music Night, который должен был состояться 25 июня в Екатеринбурге, отменят, также прекращена работа фан-зоны Евро-2020 на стадионе "Екатеринбург-Арена". По его словам, эпидемическая обстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах. Сейчас в городе фиксируют около 50 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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