В Екатеринбурге могут ввести обязательную вакцинацию врачей и учителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о возможности принятия решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер, в частности врачей и учителей. Такое постановление может быть подписано уже во вторник, сообщил глава города на заседании гордумы.

"Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации, эти решения выносит Роспотребнадзор. Мы вчера на нашем городском штабе эти вопросы рассматривали. Для отдельных категорий населения - врачей, учителей в преддверии нового учебного года - вакцинация будет являться обязательной. С большой долей вероятности, по решению губернатора и оперативного штаба, будет введено ограничение на посещение массовых мероприятий", - сказал он.

Глава города отметил, что темпы иммунизации в городе растут, вакцины достаточно. На этой неделе будет поставлено еще 30 тыс. доз на всю Свердловскую область, Екатеринбург будет обеспечен в приоритетном порядке, добавил Орлов.

21 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что крупнейший музыкальный фестиваль на Урале Ural Music Night, который должен был состояться 25 июня в Екатеринбурге, отменят, также прекращена работа фан-зоны Евро-2020 на стадионе "Екатеринбург-Арена". По его словам, эпидемическая обстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах. Сейчас в городе фиксируют около 50 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно.