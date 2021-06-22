Коэффициент распространения коронавируса в России снизился впервые за пять дней

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился впервые за пять дней и составил 1,18. В Москве показатель сократился до 1,13, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Индикатор по-прежнему превышает единицу во всех 10 регионах России с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области он увеличился до 1,07, в Санкт-Петербурге и Воронежской области, напротив, снизился до 1,1, в Иркутской области составил 1,12.

В Свердловской области и Красноярском крае показатель равен 1,13, в Самарской области он вырос до 1,22 (для региона это максимум с июля 2020 года), в Нижегородской - до 1,26, а в Подмосковье - до 1,42.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.