В Подмосковье за сутки выявили 1 871 заразившегося коронавирусом. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 871, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее в регионе выявили 1 811 новых случаев, за день до этого - 1 638. Всего в Подмосковье, по данным штаба, заразились 294 224 человека.

За сутки в регионе выписали 1 079 человек, всего выздоровели 240 888. Число летальных исходов составило 12 за сутки, всего умерли 6 367.

В настоящее время в регионе болеют 46 969 человек.