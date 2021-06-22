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Пандемия COVID-19
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В Москве зарегистрировали 86 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

Всего в городе умерли 21 598 человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 86, что стало максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 598, или 1,66%, заболевших.

За сутки в Москве выявили 6 555 случаев заражения против 7 584 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,5%. С начала пандемии в столице заразились 1 300 709 человек.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 458 пациентов. За все время выздоровели 1 123 295 человек. В настоящее время в столице болеют 155 816 человек.

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