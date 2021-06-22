В РСТ считают, что открытие рейсов в Турцию пойдет на пользу российской туриндустрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Восстановление регулярного и чартерного авиасообщения между РФ и Турцией пойдет на пользу отечественной туриндустрии, подстегнув ее к работе над собственной конкурентоспособностью в масштабах международного туризма. Такое мнение высказала во вторник директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерина Шадская.

Россия и Турция формально возобновляют со вторника полноценное чартерное и регулярное авиасообщение. Такое решение принял на прошлой неделе оперштаб правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение с Турцией было ограничено с середины апреля в связи с новой вспышкой коронавируса в этой стране. Количество рейсов тогда было сокращено до двух в неделю на взаимной основе (то есть до четырех в неделю), их до настоящего момента выполняли только "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

"Меры поддержки, принятые государством, и без того дают отечественным курортам серьезную фору. Но ведь "кешбэк" когда-то закончится, и нужно становиться конкурентоспособными не только внутри страны, но и в масштабах международного туризма", - привели слова Шадской в пресс-службе РСТ - Северо-Запад (в региональное отделение союза входят более 120 предприятий).

Эксперт отметила, что ажиотажный, искусственный спрос зачастую приводит к "неуемному росту цен и падению качества оказываемых услуг", и добавила, что в связи с этим в Ростуризме открыли горячую линию "для туристов, жалующихся на зарвавшихся отельеров". "Да, в случае с выездным туризмом можно говорить об оттоке денег из государства. Но нужно оставить за туристом право голосовать рублем и выбирать тот продукт, который имеет лучшее соотношение цены и качества", - считает Шадская.

По приведенным ею данным, даже в рекордные годы Турция за сезон принимала порядка 5-6 млн россиян, тогда как только в одном Краснодарском крае ежегодно отдыхает по 16-17 млн соотечественников.

Новые возможности

С открытием турецкого направления россияне, во-первых, получили возможность приобрести туры популярного формата "все включено" с отдыхом на Средиземном и Эгейском морях по доступным ценам, отметила Шадская. "Во-вторых, у туроператоров по направлению появилась возможность исполнить-таки обязательства по перенесенным турам <…> В-третьих, немного выдохнет и сможет заработать туристическая розница - турагентства, для которых турпакеты в Турции в летнем сезоне традиционно составляют львиную долю продаж", - сказала директор РСТ - Северо-Запад.

Вместе с тем, по мнению эксперта, нельзя списывать со счетов фактор непредсказуемости решений. "Ведь как оперштаб Турцию "открыл", так и легко вновь может ее "закрыть". Остается надеяться, что подобного не произойдет, и эпидемиологическая обстановка на курортах будет стабильной", - отметила Шадская.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, наблюдается ли в Петербурге обмен ранее приобретенных путевок на отечественные курорты в пользу Турции, она рассказала, что "реальных аннуляций пока нет, но запросы по размерам штрафных санкций в случае аннуляции и переносов на поздний срок уже есть". При этом директор РСТ - Северо-Запад не исключила, что "в ближайшее время, возможно, перебронирования появятся".

В соответствии с расписанием аэропорта Пулково, на 22-25 июня запланированы 8 рейсов сообщением с аэропортами турецких курортов Анталья и Даламан четырех авиакомпаний - "Россия", Azur Air, Nordwind и Royal Flight. Кроме того, по два рейса в день будет выполнять в Стамбул нацперевозчик Turkish Airlines.