Российские туристы, вывезенные властями Чада из опасного района, вылетают на родину

ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Группа российских туристов, вывезенных накануне властями Чад из опасного района страны в столицу, находится в гостинице в Нджамене в полной безопасности. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель посольства РФ в Чаде.

"Наши граждане находятся в гостинице, они чувствуют себя хорошо и готовятся к вылету на родину", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что никто россиян не задерживал и к ним со стороны властей нет никаких претензий.

"Местные власти приняли решение вывезти россиян из района город Файя-Ларжо, так как посчитали, что туристам угрожает опасность, - отметил дипломат. - Никакого ареста не было, россиян власти просто эвакуировали на самолете. Группа из 10 человек на автомобилях действовала по всем правилам: следовала по заранее согласованному маршруту и отмечалась в полиции. Однако в районе города Файя-Ларжо, где находятся крупные золотые прииски, сейчас, по мнению местных властей, небезопасно. Именно этим объясняются нынешние действия властей Чада. Посольство РФ также получило ноту от МИД Чада, в которой высказаны извинения за причиненное беспокойство".

По словам дипломата, россияне должны были вылететь из Чада на родину 21 июня. Сейчас согласовывается дата их отбытия. В любом случае речь идет о нескольких днях, отметил он.

Группа россиян на автомобилях прибыла в Чад из Камеруна. Автопробег по пустыне Сахаре готовился ими в течение года.