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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

Общенациональная акция памяти прошла в 12:15 мск во всех регионах страны
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия почтила минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. Общенациональная акция памяти прошла в 12:15 по московскому времени во всех регионах страны.

Всероссийскую минуту молчания объявил президент Владимир Путин в своем выступлении в Александровском саду. Перед этим глава государства возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата близ стен Кремля.

Закон о ежегодном проведении 22 июня, в День памяти и скорби, всероссийской минуты молчания был подписан главой государства весной 2020 года. Она проходит во всех регионах в 12:15 мск. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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