В Крыму рассекретили документы о применении в годы войны бактериологического оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Немецкие медики в период оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны ставили опыты над военнопленными и применяли бактериологическое оружие против мирных жителей. Соответствующие доказательства нашли при рассекречивании документов крымского архива ФСБ России. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель председателя государственного комитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова.

"Ряд рассекреченных документов, которые передает управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю [в рамках федерального проекта "Без срока давности"], посвящен работе немецких врачей. Это страшно, что медики, представители такой гуманной профессии, над нашими военнопленными ставили различные опыты, - сказала собеседница агентства. - Это тестирование лекарств, забор крови для немецких военных, пересадка органов. Люди переживали нечеловеческие мучения".

По словам Шаровой, рассекреченные документы позволяют говорить о применении в отношении мирных жителей Крыма бактериологического оружия с целью проведения политики геноцида. "Тот же тиф прививался, по сути - это применение бактериологического оружия. Целью заражения было распространение заболевания, увеличение смертности среди военнопленных и мирных граждан. Узники погибали, тела вывозились, на эту территорию заводились новые узники для этой же цели. Соответственно, не расходовались патроны. Настоящий конвейер смерти", - отметила Шарова.

Другие рассекреченные документы рассказывают о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений нацистов и их пособников на территории Крыма в период оккупации полуострова. Материалы относятся к расследованиям 1944 и 1968-1970 годов, когда сотрудники СМЕРШа и советские следователи расследовали преступления в концлагере в совхозе "Красный". "Это протоколы допроса свидетелей, акты допроса тех, кто принимал участие в уничтожении мирных жителей", - рассказала Шарова. Она добавила, что еще ряд документов рассказывает об уничтожении мирных жителей в Алуште за связь с партизанами.

Особый интерес у архивистов вызывает инструкция для немецких солдат, которая четко предписывала те или иные нормы поведения по отношению к представителям разных народов Крыма. По словам собеседницы, документ содержит характеристики разным народам, проживающим на территории полуострова. Подобные рекомендации фактически исполняли роль инструмента для создания атмосферы межнациональной ненависти в оккупированном Крыму.

О проекте "Без срока давности"

В пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что в рамках проекта "Без срока давности" в государственный архив Крыма передали более 60 копий документов, в которых зафиксированы многочисленные доказательства преступлений немецко-фашистских захватчиков на полуострове. Материалы содержат информацию о преступлениях, совершенных в Запорожской и Николаевской областях Украинской ССР.

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект развивается в трех направлениях: архивно-исследовательское; поисковое, с передачей результатов работы в следственные органы; просветительское.