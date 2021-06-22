Рособрнадзор не планирует сокращать время сдачи ЕГЭ из-за жаркой погоды

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор не намерен изменять время сдачи единого госэкзамена из-за жаркой погоды в стране, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы сейчас, видя даже количество обращений, - а их фактически нет, - которые связаны с жарой, изменять сроки, переносить куда-то экзамен пока не планируем. Тем более, если посмотреть прогноз, то высокие температуры, по крайней мере в Московском регионе, обещают до четверга, потом идет определенный спад, то есть вполне возможно, когда мы подойдем к резервным дням, к дополнительному периоду, уже температуры стабилизируются", - сообщил Круглинский.

Он добавил, что фактически все экзамены основного периода уже состоялись, остался ЕГЭ по информатике, при этом ведомство провело работу с регионами по организации пунктов сдачи экзамена, чтобы аудитории находились на теневой стороне, были оборудованы кондиционерами и прочим.

"При планировании этого года все это было максимально учтено", - добавил Круглинский.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. В Рособрнадзоре и Минпросвещения ранее заявляли, что график сдачи экзаменов в 2021 года в период пандемии коронавируса меняться не будет.