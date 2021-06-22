Губернатор Югры поручила не менее 40% госслужащих перевести на удаленку

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления перевести не менее 40% работников на дистанционный формат работы из-за коронавирусной инфекции, поручение было озвучено на заседании регионального оперативного штаба во вторник.

"Поручаю исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления обеспечить перевод на дистанционный формат работы не менее 40% работников с учетом организационной и технической возможности", - сказала она.

Рабочей группе регионального оперштаба и представителям бизнес-сообществ было поручено определить меры, направленные на увеличение числа граждан, работающих в дистанционном формате, введение дифференцированного графика работы сотрудников, с началом рабочего дня в различное время (8, 9, 10 часов).

Кроме того, губернатор поручила оценить потребность увеличения количества рейсов общественного транспорта для соблюдения социальной дистанции в них и обеспечить контроль за соблюдением антиковидных мер в местах проживания рабочих, привлекаемых на строительные, дорожные работы.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре наблюдается ухудшение эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции. Так, по данным штаба, на 22 июня общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе превысило 59 тыс., выздоровели более 57 тыс. человек.