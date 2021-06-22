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Туркмения зарегистрировала российскую вакцину от гриппа

Препарат "Ультрикс Квадри" ранее зарегистрировали Белоруссия и Казахстан, всего его поставляют в пять государств

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская вакцина от гриппа "Ультрикс Квадри" производства компании, входящей в холдинг Ростеха, зарегистрирована в Туркмении, говорится в сообщении холдинга "Нацимбио".

"Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана выдало регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики гриппа "Ультрикс Квадри", разработанную и выпускаемую российской биофармацевтической компанией "Форт", - отмечается в сообщении.

Ранее вакцину зарегистрировали Белоруссия и Казахстан, всего препарат поставляется в пять государств.

Биофармацевтическая компания "Форт" холдинга "Нацимбио" является крупнейшим в России производителем вакцин против гриппа, выпускающая ежегодно более 30 млн доз профилактических препаратов.

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