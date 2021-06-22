Председатель Совфеда и спикер Госдумы возложили цветы по случаю годовщины начала войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник возложили цветы по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Володин почтил память погибших на могилах героев обороны столицы на Новодевичьем кладбище. "Война прошла через каждую семью, унесла миллионы жизней, разрушила судьбы людей. Всегда будем помнить о подвиге наших солдат и офицеров. Сделаем все, чтобы память об их героизме и мужестве передавалась из поколения в поколение", - сказал спикер, слова которого приводятся на думском сайте.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии палаты сообщила о том, что сенаторы возложили цветы на Поклонной горе по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. "Мы с руководством Совета Федерации в память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу, возложили цветы на Поклонной горе", - сказала она.

Согласно информации на сайте СФ, церемония прошла у Вечного огня в парке Победы, в ней приняли первые вице-спикеры Совета Федерации Андрей Турчак и Андрей Яцкин, заместители председателя палаты Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Галина Карелова и Константин Косачев, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.