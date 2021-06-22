{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Более половины взрослых в ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что две дозы вакцины получили 36% совершеннолетних жителей сообщества

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Более половины совершеннолетних жителей Европейского союза получили как минимум одну прививку от коронавируса. Об этом заявила во вторник в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Европе в среднем 57% взрослого населения получили прививку от коронавируса, двойную прививку - 36%", - сказала она.

По ее словам, борьба с пандемией в ЕС находится в решающей фазе.

"Для нас важно как можно дальше продвинуться в вакцинации. Это гонки со временем в свете распространения штамма "Дельта", - добавила фон дер Ляйен. "Вариация "Дельта" нас тревожит. Когда она станет доминирующей - вопрос времени", - отметила глава ЕК.

Еврокомиссия рассчитывает в июле достичь вакцинации 70% взрослого населения государств Евросоюза и уже готовит запас препаратов для возможной ревакцинации во втором полугодии.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве остается сложной
Читать полностью