Более половины взрослых в ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Более половины совершеннолетних жителей Европейского союза получили как минимум одну прививку от коронавируса. Об этом заявила во вторник в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В Европе в среднем 57% взрослого населения получили прививку от коронавируса, двойную прививку - 36%", - сказала она.

По ее словам, борьба с пандемией в ЕС находится в решающей фазе.

"Для нас важно как можно дальше продвинуться в вакцинации. Это гонки со временем в свете распространения штамма "Дельта", - добавила фон дер Ляйен. "Вариация "Дельта" нас тревожит. Когда она станет доминирующей - вопрос времени", - отметила глава ЕК.

Еврокомиссия рассчитывает в июле достичь вакцинации 70% взрослого населения государств Евросоюза и уже готовит запас препаратов для возможной ревакцинации во втором полугодии.