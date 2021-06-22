Фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне" перенесли

ТУЛА, 22 июня. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Толстой", который должен был пройти с 24 по 27 июня в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области, перенесли пока на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Ясной Поляны".

"В настоящий момент из-за роста заболеваемости COVID-19 по всей стране отменяются концерты и фестивали. Мы до последнего момента надеялись, что пятый, юбилейный театральный фестиваль "Толстой" состоится, как это было запланировано, с 24 по 27 июня 2021 года. Однако в связи с ухудшением ситуации Роспотребнадзор (письмо от 22 июня 2021 года) рекомендовал оргкомитету перенести проведение фестиваля на более поздние сроки, когда позволит эпидемиологическая ситуация", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, при возврате билетов зрителям будет возмещена их полная стоимость, включая комиссию.

Ожидалось, что в фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 20 постановок. Планировалось, что откроется мероприятие биографическая постановка Театра им. Вл. Маяковского "Русский роман", в которой синтезирована история жизни писателя с его творчеством.

"Толстой" - международный театральный фестиваль под открытым небом, который проводится на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" с 2016 года. Он представляет широкой публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанных на текстах и жизни Толстого. Декорациями для постановок выступает усадьба Толстого. В 2020 году фестиваль не проводился из-за пандемии, а в 2019 году за три дня работы на нем прошло около 30 событий, которые посетили 9 тыс. человек.