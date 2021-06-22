ВЦИОМ: более половины россиян чтут память жертв войны в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (57%) чтут память жертв Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Чаще всего респонденты поминают воевавших родных и близких (18%). Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного во вторник на сайте организации.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"В День памяти и скорби более половины россиян (57%) тем или иным образом чтут память жертв Великой Отечественной войны. Чаще всего наши соотечественники поминают воевавших родных и близких (18%), возлагают цветы к Вечному огню (16%), проводят мероприятия по Великой Отечественной войне (6%), хранят в памяти дату 22 июня (5%), рассказывают детям, внукам и правнукам о событиях, произошедших в этот день (5%)", - говорится в результатах исследования.

Более трети россиян (36%) ответили, что не делают ничего особенного в этот день. Последние три года структура популярных ответов сохраняется, сообщает ВЦИОМ. Исключение составил 2020 год, когда опрошенные не принимали участие в акции "Бессмертный полк" и реже посещали мероприятия. Тогда лишь 5% россиян возлагали цветы, а 2% - проводили памятные мероприятия. "Снижается доля тех, кто никак не вспоминает эту памятную дату (46% в 2020 году, 43% - в 2018-м)", - отмечается в сообщении.

За последний год 87% россиян смотрели фильмы о Великой Отечественной войне, еще 50% посещали места боевой славы, музеи либо мемориалы, а 48% - кладбища, захоронения погибших воинов. 39% респондентов читали книги о войне, 21% россиян были на встречах с ветеранами.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 июня. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.