В IMIM заявили, что около 6,5% европейцев страдают от разных форм клинической депрессии

ТАСС, 22 июня. Медики изучили состояние психического здоровья жителей 27 стран Европы и пришли к выводу, что 6,5% из них страдают от разных форм клинической депрессии. Этот показатель примерно в 1,5 раза выше официальных оценок ВОЗ, сообщила во вторник пресс-служба испанского Исследовательского института IMIM.

"Собранные нами данные указывают на то, что депрессия достаточно часто развивается среди жителей некоторых европейских стран. Эти сведения помогут нам сформулировать наиболее эффективные стратегии борьбы с депрессией, а также позволят нам проследить за тем, как будет меняться ситуация в ближайшие годы", - заявил научный координатор IMIM Хорди Алонсо, чьи слова приводит пресс-служба института.

По текущей статистике ВОЗ, свыше 260 миллионов жителей Земли сейчас страдают от клинической депрессии. Каждый год она уносит жизни примерно 800 тысяч человек, ей особенно подвержены подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет. Борьба с депрессией осложнена тем, что нейрофизиологи пока не до конца понимают природу этой болезни и не могут определить точное число ее носителей.

Алонсо и его коллеги сделали большой шаг к решению этой проблемы, максимально детально изучив то, насколько распространена депрессия в 27 государствах Европы. Для этого ученые изучили психическое здоровье свыше 258 тысяч жителей этих стран и вычислили долю носителей депрессии среди них.

Европейские тренды

Как оказалось, специалисты ВОЗ сильно недооценивают распространенность депрессии в европейских странах. В среднем их доля составляет около 6,5% от общей численности населения Европы, что примерно в 1,5 раза выше прошлых оценок. При этом Алонсо и его коллеги зафиксировали очень большие расхождения в частоте встречаемости депрессии в разных странах субконтинента.

В частности, меньше всего людей с хронически подавленным настроением жило на территории Словаки, Чехии и Литвы, где их доля составляет всего 2,6-3% от общей численности населения этих стран. В противоположность этому, большие всего от депрессии страдают жители Исландии, Германии и Люксембурга, где около 9-10% столкнулись с этой проблемой.

Подобные результаты наблюдений стали большой неожиданностью для исследователей, так как они ожидали, что число носителей депрессии будет выше в менее зажиточных государствах Восточной Европы, для которых характерен менее высокий уровень развития медицины и социальных служб. В реальности, депрессия была больше характерна для богатых западноевропейских государств, чем для стран на востоке субконтинента.

Последующие наблюдения и повторный анализ данных, как надеются Алонсо и его коллеги, помогут ученым понять, с чем связан этот феномен и раскрыть причины необычно частого развития депрессии среди жителей самых богатых стран Европы. Как предполагают ученые, это может быть связано с особенностями культуры и низким уровнем физической активности жителей западноевропейских государств.