Турция начала третью фазу испытаний своей вакцины Turcovac

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Турция приступила к третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала NTV президент Турции Тайип Эрдоган.

"Очень важно получить собственную вакцину, чтобы спасти нашу страну от этой эпидемии. Мы вышли на финальный этап, начав третью фазу испытаний. Название Turkovac я считаю очень подходящим", - сказал он. В ходе третьей фазы испытаний вакцину получат добровольцы.

Эрдоган также "призвал граждан и их близких взять на себя ответственность за свою защиту, выполнить долг и вакцинироваться". "Благодаря в первую очередь полученным из Германии и Китая препаратам Турция идет в авангарде по темпам вакцинации. Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы охватим программой вакцинации все группы населения в возрасте от 18 лет", - сообщил Эрдоган.

В понедельник турецкий лидер анонсировал снятие с 1 июля жестких мер локдауна, которые сохраняются последние месяцы. В частности, во всей стране будет снят комендантский час, отменены многие ограничения на передвижение внутри населенных пунктов и между городами республики.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,3 млн, умерли 49 тыс. человек, выздоровели 5,2 млн пациентов.