Ростовские власти намерены привить от коронавируса 90% работников торговли и сферы услуг

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют довести уровень вакцинации от коронавируса среди работников торговли и сферы услуг до 90%. Об этом во вторник сообщили журналистам в управлении информационной политики регионального правительства.

"Сфера торговли и услуг самая контактная и находится на передовой. Если сотрудник работает в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то вакцинация становится необходимостью. В связи с этим стоит задача вакцинировать 90% персонала, за исключением сотрудников, имеющих противопоказания", - говорится в сообщении.

В управлении информполитики добавили, что увеличение уровня вакцинации станет темой для обсуждения на встречах с руководителями предприятий общепита, торговли и других сфер. "Руководители предприятий должны сформировать позицию среди своих работников о необходимости вакцинации, что в дальнейшем позволит обеспечить продовольственную безопасность и бесперебойное снабжение населения продуктами в регионе", - отметили в управлении информполитики.

Ранее во вторник первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщил, что власти региона работают совместно с предприятиями общепита над созданием зон, свободных от коронавируса. Он отметил, что конкретные меры примут на этой неделе. В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что власти региона на данный момент не обсуждают ограничения, связанные с режимом работы предприятий общепита, но ждут от бизнеса предложений по профилактике распространения коронавируса.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев в регионе увеличилось до 97 696, число выздоровевших выросло до 89 534, умерли 4 619 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,00. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.