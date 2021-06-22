Трутнев поручил проверить готовность к паводкоопасному сезону в Приамурье

ТАСС, 22 июня. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил МЧС России проверить готовность системы предупреждения чрезвычайных ситуаций ДФО к паводкоопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев прибыл в Благовещенск. По прилете вице-премьер совместно с губернатором Амурской области Василием Орловым провел оперативное совещание по паводкоопасной ситуации в регионе. <...> По итогам совещания Юрий Трутнев поручил МЧС России проверить готовность и достаточность сил и средств территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций ДФО к паводкоопасному сезону, проверить состояние гидротехнических сооружений, подготовить план по задействованию дополнительных сил и средств на случай ухудшения ситуации", - сказано в сообщении.

Он также отметил, что необходимо понимание, насколько каждое ведомство готово к противопаводковым мероприятиям. Отдельно Трутнев поручил провести проверку всех поручений, которые давались президентом России и правительством по ликвидации последствий предыдущих паводков.