Томские финалисты Всероссийской олимпиады школьников получат от властей денежное поощрение

ТОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 1 млн рублей на поощрение школьников, которые стали победителями и призерами Всероссийской школьной олимпиады в 2021 году. Они получат от 8 до 30 тыс. рублей.

"Ребята потратили много сил и времени, чтобы подготовиться к олимпиаде, показать себя сильнейшими в регионе и достойно представить Томскую область на всероссийском уровне. Такой труд нужно поощрять. Уверен, это станет хорошей мотивацией и для наших новых "олимпийцев", - сказал губернатор во вторник журналистам.

Премию в 8 тысяч рублей получат 100 школьников - победителей регионального этапа. По 20 тысяч рублей получат девять призеров всероссийского этапа. 30 тысяч - победитель Всероссийской олимпиады по литературе, ученица гимназии №24 Томска Анна Блещавенко.

Всероссийскую олимпиаду школьников проводят ежегодно для учеников 4-11-х классов. Состязания разделены на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры финала могут без экзаменов поступить в российские вузы на специальности по профилю олимпиады. Организатором пробного этапа олимпиады выступил Центр педагогического мастерства.