В Псковской области введут обязательную вакцинацию для работающих с большим числом людей

ПСКОВ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области просят выделить региону дополнительную партию вакцины, чтобы ввести обязательную вакцинацию. Прививки должны будут делать граждане, работающие в сферах, где предусмотрен контакт с большим числом людей. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников.

"У нас на сегодняшний день процент вакцинации самый низкий по Северо-Западу. Это плохо, учитывая географическое положение нашего региона. Я направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с просьбой поддержать вакцинацию не менее 60% штата работников наиболее уязвимых сфер. Часть регионов по этому пути пошли, в нашем случае речь идет о медиках, сотрудниках торговли, общепита, транспорта и всех тех сфер, где работа с людьми осуществляется напрямую. Специфика Псковской области как туристического и приграничного региона нам другого выбора не оставляет", - сказал губернатор на заседании регионального штаба по борьбе с распространение коронавируса.

Как пояснил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, ходатайство в адрес Поповой направили для того, чтобы региону дополнительно выделили вакцину. "И чтобы мы могли ввести на территории обязательный охват декретированных групп населения профилактическими прививками. Такое решение требует дополнительной поставки в область вакцины. Наш регион не самый благополучный в РФ, надеемся, эту вакцину получим", - уточнил врач.

В регионе зафиксировали три активных вспышки заражения коронавирусом: в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом - 38 903, 33 089 человек выздоровели, 446 пациента умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70% наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июня.