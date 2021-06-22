Экспозицию о поисковиках Смоленской области открыли в Совфеде к 80-летию начала войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выставку "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины", на которой представлены документы об истории создания и работе поисковых отрядов Смоленской области, открыли в Совете Федерации во вторник к 80-летию начала Великой Отечественной войны. На стендах представлены фотографии, советские плакаты, письма и личные вещи солдат, найденные в ходе поисковых экспедиций в регионе, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка рассказывает о поисковом движении России, но на примере одного региона, Смоленской области. Это один из самых боевых регионов. Война пришла на Смоленскую область летом 1941 года, а в октябре область была оккупирована, но боевые действия не прекращались вплоть до освобождения. Освободили всю Смоленскую область только к октябрю 1943 года", - сказала на открытии выставки сенатор от Смоленской области Нина Куликовских.

В экспозицию выставки вошли экипировка, фрагменты вооружения, личные вещи, письма солдат, сохранившиеся обрывки газеты "Правда", найденные поисковиками в ходе экспедиций. На стендах представлена история поисковых движений Смоленской области, информация об обнаружении останков бойцов, которые считались пропавшими без вести. В организации выставки также принимало участие Министерство обороны РФ. "Члены Совета Федерации, сотрудники аппарата палаты смогут ознакомиться с движением поисковиков Смоленщины, которое, безусловно, одно из самых сильных в стране, и мы, администрация региона, с удовольствием поддерживаем поисковиков в их благородном и, главное что, бескорыстном деле", - отметил губернатор региона Алексей Островский.

Оккупация Смоленской области началась в июле 1941 года. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции войсками Западного фронта Смоленск был освобожден от гитлеровцев. За время Великой Отечественной войны на территории области нацистские каратели сожгли дотла более пяти тысяч сел и деревень, из них около 300 вместе с мирными жителями. Чрезвычайная государственная комиссия определила, что общее количество жертв среди мирного населения составило 546 тыс.