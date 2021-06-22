Портрет летчика Девятаева из 10 тыс. свечей создали в Казани в День памяти и скорби

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Молодежь в Казани в День памяти и скорби составила из 10 тыс. горящих свечей портрет Героя Советского Союза Михаила Девятаева и самолета "Пе-2", участники акции прошли с горящими лампадами через город.

"Подготовку к мероприятию и продумывание концепции картины мы начали еще в мае. В этом году вышел фильм "Девятаев", и это дополнительно привлекло внимание к нашей акции. Для создания изображения потребовалось около 10 тыс. свечей. Молодогвардейцы с 11 утра занимались созданием "Огненной картины войны", - сказал руководитель региональной организации "Молодой гвардии" Динар Бариев.

Церемония зажжения свечей транслировалась на двух больших экранах, установленных в Парке Победы. После зажжения свечей участники почтили память погибших минутой молчания. К участникам акции присоединились жители и гости Казани. Церемония прошла в рамках международной акции "Огненные картины войны".

Также ночью с 21 на 22 июня объединение "Волонтеры победы" и активная молодежь города зажгли лампадки в память о павших воинах, чтобы пройтись от Вечного огня в Парке им.Горького к Вечному огню в Парке Победы. Акция завершилась торжественным возложением цветов у Мемориала Памяти Героям Великой Отечественной войны в Парке Победы.