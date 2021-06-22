В Кирове перезахоронили останки найденных под Воронежем и Житомиром красноармейцев

ТАСС, 22 июня. Останки двух красноармейцев, найденных под Воронежем и Житомиром, торжественно перезахоронили во вторник в Кирове, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"В Кирове торжественно перезахоронили останки двух красноармейцев. Воинские почести бойцам воздали на Старо-Макарьевском кладбище. После отпевания под ружейные залпы останки красноармейцев были опущены в могилы на воинском участке кладбища. Память красноармейцев почтили минутой молчания", - говорится в сообщении.

В ходе митинга родственникам солдат передали найденные посмертные медальоны и личные вещи бойцов. Один из них - Андрей Атамановский - погиб 24 июля 1942 года в бою под Воронежем, останки бойца поисковики обнаружили в нескольких метрах от братской могилы. Родственникам также передали мундштук красноармейца и штык-нож.

Андрей Атамановский служил в артиллерийской дивизии. Домой с фронта успел отправить только одно письмо. "Сегодня одно из важнейших событий в нашей жизни, наконец-то он похоронен рядом со своей женой. Прабабушка каждый день про него рассказывала, любила до конца жизни и не теряла надежды узнать что-нибудь о судьбе своего супруга", - цитирует пресс-служба правнучку красноармейца Елену Атамановскую.

Медальон вместе с останками еще одного бойца Александра Марьина нашли в Житомирской области. Он был убит 11 июля 1941 года под Житомиром. Как рассказали родственники бойца, его призвали в армию еще мальчишкой. В 1941 году родители получили извещение, в котором стояла отметка: "пропал без вести". Александр Марьин служил сапером, вместе с другими бойцами, проходившими службу под Житомиром, одним из первых принял на себя удар врага.

По данным мэрии Кирова, начиная с 1978 года 32 бойца - уроженца Кировской области, найденных поисковиками, перезахоронены на родной земле.