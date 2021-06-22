Власти Швейцарии рекомендовали вакцинироваться от коронавируса с 12 лет

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Швейцарии рекомендовали вакцинацию от коронавируса с 12 лет. Об этом сообщило во вторник федеральное управление здравоохранения (ФУЗ) страны.

Оно пояснило, что хотя риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме среди подростков низок, у них "тоже должна быть возможность защищаться [от болезни] при помощи вакцины". Ранее агентство по терапевтической продукции Swissmedic разрешило применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для прививок в возрастной группе от 12 до 15 лет. С учетом этого разрешения федеральное управление здравоохранения и федеральная комиссия по вакцинации в понедельник "рекомендовали молодежи в возрасте от 12 до 15 лет, которая желает вакцинироваться, сделать это". Подчеркивается, что эта рекомендация адресована прежде всего подросткам с хроническими заболеваниями, которые хотят избежать, насколько это возможно, дополнительного инфицирования.

Прививки для них будут бесплатными, как и для более старших групп населения. Как отметили в ФУЗ, "Швейцария закупила в 2021 году достаточно доз, чтобы вакцинировать и молодежь". Вакцины будет достаточно для всего населения Швейцарии и в 2022 году, если потребуются повторные прививки, заверили в ведомстве.

Руководитель ФУЗ Анна Леви приветствовала во вторник на пресс-конференции тот факт, что вакцинация в Швейцарии продвигается быстро. На настоящий момент прививку двумя необходимыми дозами вакцины сделали 37% взрослого населения страны, а 57% получили как минимум одну дозу. По словам Леви, желание граждан вакцинироваться превосходит первоначальные ожидания. Поэтому Швейцария близка к достижению поставленной ранее цели вакцинировать к концу июня не менее 60% всех желающих привиться от коронавируса граждан и 75% лиц с ослабленным здоровьем.

За минувшие сутки в Швейцарии было зарегистрировано 130 новых случаев инфицирования и один случай с летальным исходом. Заболеваемость неуклонно снижается. В ноябре прошлого года она достигала пиковых значений, когда число заразившихся за сутки превышало 10 тыс. В конце апреля этот показатель составлял около двух тысяч за сутки. Всего за время эпидемии заразились 702 124 человек и 10 329 умерли.