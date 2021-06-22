Псковский губернатор не исключил введения в регионе локдауна из-за ситуации с COVID-19

ПСКОВ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области, темпы вакцинации от коронавируса в которой самые низкие среди регионов СЗФО, а суточное число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло более чем в 1,5 раза, не исключили введение локдауна в регионе, если не будут приняты жесткие меры. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального штаба по борьбе с распространение коронавируса.

"У нас на сегодня процент вакцинации самый низкий по Северо-Западу. Это плохо, учитывая географическое положение нашего региона. Растет число заболевших среди молодых, за неделю доля возрастной группы с 18 до 29 лет в структуре заболеваемости выросла на 13%. Активное распространение новых мутирующих штаммов сбило многие положительные тенденции, которые фиксировались к концу весны. Если мы оперативно не предпримем жесткие и действенные меры, то быстро окажемся в ситуации, когда будем всерьез рассматривать возможность введения тотального локдауна", - сказал губернатор.

Он также отметил, что вирус стал "более агрессивным в отношении молодых людей". В связи с этим власти региона введут дополнительные требования к тем, кто работает с молодежью и детьми. "Такие работники должны либо вакцинироваться, либо представлять ПЦР-тест раз в неделю, но это будет за их счет. Читая комментарии в социальных сетях, порой хочется организовать экскурсию в "красную зону" инфекционки, чтобы люди своими глазами увидели, что происходит и как проходит болезнь, когда она протекает в тяжелой форме. Такое мероприятие многих бы отрезвило, но такой опции у нас нет", - добавил Ведерников.

На данный момент в регионе зафиксировано три вспышки заражения коронавирусом: в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

Как проходит вакцинация от коронавируса в регионе

По данным областных властей, первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привиты свыше 68 тыс. человек. Завершили вакцинацию более 56 тыс. жителей региона. При этом, как отметил в ходе заседания руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, уровень охвата вакцинацией в Псковской области составляет 13,5% от числа взрослого населения. Это 22,5% от общего плана вакцинации в регионе.

"Уровень недостаточен для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет, даже с учетом переболевших. Из обследованных нами граждан на наличие антител в крови - таких исследований уже проведено 6 123 - антитела обнаружены у 25,5%", - уточнил Нестерук.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 38 903, 33 089 человек выздоровели, 446 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июня.