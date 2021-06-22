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Пандемия COVID-19

WSJ: Китай еще как минимум на год сохранит введенные из-за COVID-19 ограничения на границе

Такой предварительный срок Госсовет КНР установил в середине мая, пишет газета

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Китая планируют снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе не раньше второй половины 2022 года. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным ее источников, такой предварительный срок Госсовет КНР установил в середине мая. Действующие ограничения на выдачу виз и обязательный карантин для приезжающих в страну призваны минимизировать число ввозных случаев заражения коронавирусом. Чтобы остановить распространение инфекции внутри страны, власти ускорили темпы вакцинации населения.

Собеседники газеты отметили, что, если правительство Китая все же решит смягчить меры по борьбе с пандемией, оно начнет с ослабления ограничений на перемещения между материковой частью страны и Гонконгом и Макао.

Как указывает издание, осторожность властей КНР связана с запланированными на следующий год мероприятиями (в частности, Олимпийскими играми в Пекине, которые должны состояться в феврале).

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КитайПандемия COVID-19
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