Останки 34 красноармейцев перезахоронили под Тулой

ТУЛА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков 34 красноармейцев и трех гражданских, погибших в 1941 году в Кимовском районе Тульской области, провели во вторник, в День памяти и скорби. Они были обнаружены осенью 2020 года в поселке Пронь во время установки столбов линии электропередачи (ЛЭП), сообщила пресс-служба правительства региона.

"22 июня губернатор Алексей Дюмин принял участие в перезахоронении останков воинов и гражданских лиц, погибших в боях на Тульской земле. В День памяти и скорби останки 34 воинов Красной армии и трех гражданских лиц предали земле в поселке Пронь Кимовского района. Осенью 2020 года в поселке Пронь Кимовского района проводились работы по установке столбов линии электропитания. В ходе этого были обнаружены останки людей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Дальнейшие работы по локализации места захоронения и подъему из земли останков проводили члены регионального поискового отряд "Штурм". Предположительно, останки принадлежат бойцам сибирской и дальневосточной 239-й стрелковой дивизии, которые погибли в ноябре 1941 года в боях с частями второй танковой группы Гудериана. "Мы отдаем дань уважения павшим в годы Великой Отечественной войны, которая началась в этот день ровно 80 лет назад. Мы всегда будем хранить память о защитниках Отечества, о наших дедах и прадедах, одержавших Великую Победу", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

После церемонии перезахоронения в поселке Пронь открыли памятник "Живым и павшим воинам Красной Армии", добавили в пресс-службе.