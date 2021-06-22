На Кубани не прогнозируют наступление засухи до середины лета

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты не прогнозируют наступление засухи в Краснодарском крае до середины лета, состояние снегозапасов в горах региона и русел рек позволяет считать, что подтопления в регионе возможны только при выпадении обильных осадков, заявил журналистам во вторник министр ГО и ЧС края Сергей Штриков по итогам вертолетного облета.

Во вторник ГУ МЧС по регионе объявило штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений, ожидается сильный дождь, возможны гроза и град, порывы ветра могут достигать 20 м/с. На прошлой неделе в результате сильных дождей оказались подтопленными придомовые территории в Анапе и Темрюкском районе, градом повреждены крыши жилых домов и соцобъектов в Павловском районе края. Сильные дожди в летний период часто происходят в регионе и приводят к подтоплениям.

"Состояние русел рек удовлетворительное. Можно сказать, что на Кубани подтопления возможны лишь в случае выпадения обильных осадков. Снегозапасы в горах на ситуации с подтоплениями никак не повлияют. Засухи на территории края в ближайшее время не предвидится. До середины лета реки будут полноводными", - приводит слова Штрикова пресс-служба министерства ГО и ЧС региона.

Уточняется, что выводы сделаны по итогам вертолетного облета горной части региона, в процессе облета было изучено состояние русел рек на предметы заторов, таких как древесные карчи, строительный мусор и других. В муниципалитеты региона и уполномоченные ведомства направлены рекомендации по принятию мер.

В прошлом году в Краснодарском крае была рекордная засуха, в Геленджике и Новороссийске обмелели источники водоснабжения, в период курортного сезона действовали графики подачи воды, осуществлялся подвоз, на улицах устанавливали резервуары. Зима в этом году была затяжной и снежной.