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На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

В связи с этим метеорологи установили в районе третий уровень опасности по пятибалльной шкале

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Извержение вулкана произошло вечером во вторник на юго-западном японском острове Суваносэ. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что в связи с этим метеорологи установили в районе третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, однако сама деревня находится в 4 км от вулкана.

Суваносэ - небольшой остров, расположенный в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима. В предыдущий раз извержение вулкана произошло там 31 марта.

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