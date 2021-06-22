Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл почтил минутой молчания павших во время Великой Отечественной войны и возложил в День памяти и скорби венок от Русской православной церкви к Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля. В церемонии, приуроченной к 80-летию со дня начала войны, вместе с владыкой участвовали главы и представители отделов и управлений церкви, наместники монастырей, сообщили во вторник в пресс-службе Московского патриархата.

Предстоятель обратился к верующим, подчеркнув, что во время войны вместе сражались как представители разных вероисповеданий, так и атеисты.

"Хотя в то время Церковь наша, верующие люди не имели той свободы, которую имеют сейчас, но, тем не менее, все объединились в борьбе с врагом - и верующие, и неверующие. Церковь благословляла подвиг наших солдат, офицеров и генералов, и действительно, какое-то удивительное единение народа произошло под тяжестью той страшной опасности, которая нависла над Россией и ее народом", - сказал патриарх. Он добавил, что приближение Победы и освобождение страны от захватчиков начались именно с первого дня войны. А врагов с первых часов поразило "ожесточенное сопротивление", которое они встретили, перейдя границу, "как и в дальнейшем поражало их мужество наших солдат".