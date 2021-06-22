В Пермском крае развернули дополнительно почти 600 коек для пациентов с коронавирусом

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края приняли решение о развертывании 590 коек в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В настоящее время в больницах края, перепрофилированных для лечения ковидных больных, разворачивают дополнительные койки. За период с 16 по 22 июня дополнительно развернуто 590 коек, в том числе сегодня, 22 июня, - 176", - говорится в сообщении.

Всего в крае развернуто 1 790 коек, доля свободного коечного фонда благодаря новым мерам составила 29%. Решение о развертывании коек было принято на фоне увеличения заболеваемости с 94 до 136 случаев в сутки за последние 10 дней.

Антиковидные ограничения в крае были продлены до 1 июля, на данный момент прорабатывается вопрос об их ужесточении. В частности, прорабатываются вопросы об отмене или переносе массовых мероприятий и перевод на удаленную работу не прошедших вакцинацию работников. Также было поручено усилить работу горячей линии по коронавирусу и ОРВИ, наняв дополнительное число операторов.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае выявлено 59,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 54,1 тыс. человек, 2,3 тыс. человек умерли.