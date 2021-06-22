На Ставрополье рекомендовали перевести 30% сотрудников на дистанционную работу

СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Организациям Ставрополья рекомендовано перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленную работу. Органы исполнительной власти переведут часть своих работников на дистанционный режим до 11 июля, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Постановлением [губернатора Ставропольского края] рекомендовано руководителям организаций всех форм собственности организовать при наличии возможности перевод не менее 30% штатной численности сотрудников на дистанционную работу. Для работников органов исполнительной власти края дистанционный режим уже установлен на период с 28 июня по 11 июля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Накануне из-за роста числа заразившихся коронавирусом в регионе власти Ставрополья приняли решение об отмене массовых мероприятий. Исключение составляют общественные обсуждения, публичные слушания, собрания жителей домов, садоводческих товариществ и так далее.

"Также приостановлено проведение культурных мероприятий на открытых площадках. Физкультурные и спортивные мероприятия предписано проводить без [непосредственного] участия зрителей", - пояснили в пресс-службе губернатора.

С начала пандемии в регионе 56 233 случая коронавируса, выздоровели 53 326 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае с начала пандемии скончались 1 624 человека. Прививку от коронавируса в крае сделали более 304,4 тыс. человек.