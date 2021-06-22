В Новгородской области захоронили останки 21 бойца Красной Армии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Церемония захоронения останков бойцов Красной Армии, поднятых поисковиками новгородского отряда "Находка" и отряда "Святой Георгий" ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве, состоялась в Демянском районе Новгородской области. Останки были найдены во время поисковых работ в рамках всероссийской акции "На страже памяти" вблизи деревни Васильевщина, сообщает во вторник пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

"Это очень значимо, что захоронение бойцов Красной Армии происходит в День памяти и скорби - спустя 80 лет со дня начала войны. Для нас война не окончена, пока не будет захоронен последний солдат", - приводит пресс-служба в своем сообщении слова командира московского ОМОН Росгвардии, руководителя поискового отряда "Святой Георгий" генерал-майора полиции Всеволода Овсянникова.

Церемония захоронения прошла с воинскими почестями на территории воинского мемориала в деревне Исаково.

"Великая Отечественная война занимает особое место в истории Новгородской области, где на полях сражений погибли сотни тысяч бойцов Красной Армии. Поисковая работа в регионе ведется уже больше 50 лет, и до сих пор каждый год поисковики продолжают поднимать останки жертв той страшной войны. Я благодарен отряду "Святой Георгий", который присоединился к поисковым работам на территории нашей области. Надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено", - сказал заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области - начальник управления администрации губернатора Новгородской области по вопросам безопасности Анатолий Ласков.

В Демянском районе Новгородской области велись кровопролитные сражения летом - осенью 1941 года. Один из самых тяжелых боев произошел 31 августа в деревне Васильевщина. В нем роте советских танков КВ-1 противостоял один из полков 3-й дивизии СС, известной как "Мертвая голова".